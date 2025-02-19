В России оценили возможность кризиса на рынке недвижимости

В настоящее время угрозы кризиса для российского рынка недвижимости нет, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Сейчас угрозы создания «пузыря» на рынке недвижимости России нет. Из-за высоких ставок по ипотеке клиентский ажиотаж спал. Цены на жилье в целом стабилизировались, иногда застройщики готовы давать большие скидки (до 15-20%). Доля просроченных платежей по кредитам не превышает 1%, то есть заемщики исправно вносят средства для погашения ипотеки. Соответственно, никаких предпосылок для кризиса, тем более угрожающего экономике в целом, нет», — заключил Сырцов.

Сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках составляет 29%. Финансовые организации повышали ставки по кредитам вслед за увеличением ключевой ставки, которая в настоящее время достигает 21%. Этот уровень был установлен 25 октября 2024 года, затем сохранен 20 декабря и 14 февраля 2025 года.

В 2024 году регулятор поднимал ключевую ставку три раза, в 2023 году — пять раз.

Ранее был спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.