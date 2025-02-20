Подсчитана стоимость квадратного метра в российских квартирах в пересчете на борщи

Жилфонд: квадратный метр в квартирах в РФ стоит 465 борщей в 2025 году

За 2024 год стоимость набора продуктов для приготовления борща с мясом выросла на 21,07%, а средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости — на 10,35%. В 2025 году квадратный метр жилья стоит 465 борщей, говорится в исследовании аналитического центра компании Жилфонд, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«В январе Росстат обновил данные потребительских цен в России за декабрь 2024 года. По данным аналитиков, инфляция составила 9,52% с декабря 2023 года. В декабре 2024 года цена продуктов для приготовления кастрюли борща с мясом составила 793 рубля, за год борщевой набор подорожал на 21,07% — в декабре 2023 года набор продуктов стоил 655 рублей. Квадратный метр стоит 465 борщей», — отмечается в исследовании.

Альтернативный индикатор цен на недвижимость в компании придумали весной 2022 года: в качестве эксперимента пересчитали стоимость недвижимости в наборах продуктов для борща. В Жилфонде выяснили, что с 2008 года квадратный метр жилья в Москве в продуктовом эквиваленте подешевел с 650 до 465 борщей.

В 2025-м динамику средней цены квадратного метра на вторичную недвижимость аналитики посчитали уже по всей России и сравнили с динамикой цены на продуктовый набор для борща.

Ранее сообщалось, что квартиры рядом с центром Москвы подорожали почти на 40% за четыре года.