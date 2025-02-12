Матвиенко рассказала об экономическом чуде России

Мировые специалисты в будущем будут анализировать экономическое чудо России, и материалы по экономической теории в учебниках скорректируют с учетом опыта Российской Федерации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, национальная экономика показывает хорошие результаты своего развития на фоне беспрецедентных санкций стран Запада. Как почеркнула глава Совфеда, темпы роста ВВП страны оказались выше мирового уровня, достигнув 4,1%.

Она почеркнула, что за последние пять лет вдвое вырос ВВП и в два раза выросли доходы бюджета. За это она поблагодарила россиян, «которые так ответственно относятся, трудятся».

На прошлой неделе издание «Известия» написало, что ВВП России достиг 200 трлн рублей в 2024 году, что является историческим максимумом. Однако эксперты в беседе с газетой отметили, что отечественная экономика находится в стадии перегрева, так как не может больше показывать подобный рост в условиях дефицита трудовых ресурсов и высоких ставок.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики.