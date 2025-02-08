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Темпы роста экономики России достигли исторического максимума

«Известия»: темпы роста экономики впервые превысили мировые в 2024 году
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Максим Блинов/РИА Новости

ВВП России достиг 200 трлн рублей в 2024 году, что является историческим максимумом. Об этом пишут «Известия».

Однако эксперты в беседе с газетой отметили, что отечественная экономика находится в стадии перегрева, так как не может больше показывать подобный рост в условиях дефицита трудовых ресурсов и высоких ставок.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что в российской экономике уже по максимуму задействованы ресурсы, которые могли бы обеспечить продолжение высоких темпов роста. В таких условиях стимулирование спроса уйдет не в рост экономики, а в ускорение инфляции, добавила она.

7 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что положительная динамика является следствием отсутствия длительных спадов и непрерывного наращивания объемов ВВП в последние годы.

Ранее в Кремле заявили о предкризисном состоянии экономики Европы.

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