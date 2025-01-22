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Путин оценил состояние российской экономики

Путин: 2024 год оказался успешным для экономики России

Прошедший 2024 год оказался для экономики России довольно успешным, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию совещания ведет пресс-служба Кремля.

«В целом, и мы с вами уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики», — сказал российский лидер.

Он отметил, что благодаря работе кабмина макроэкономические показатели являются положительными, а дефицит бюджета (1,7% ВВП) — приемлемым.

17 января Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году до 1,4%.

В декабре Путин заявил, что в 2024 году экономика страны вырастет примерно на 4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидаемые темпы роста составят 3,9%, в то время как Банк России предсказывает рост ВВП в пределах 3,5-4%.

Ранее в России предложили внепланово повысить пенсии.

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