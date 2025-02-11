Студентам посоветовали копить на пенсию

Россиянам в возрасте от 18 лет стоит откладывать по 1% от каждого получаемого дохода на пенсию, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Самый идеальный вариант — это откладывать 1% с каждого получаемого дохода гражданином в возрасте 18 лет и позже. При этом с трудовых доходов, я считаю, что в качестве дополнительного источника финансового обеспечения себя в старости следует откладывать по 7%. В свою очередь, с каждого внепланового дохода (премия и так далее) целесообразно откладывать не менее 25% от полученной суммы», — отметил экономист.

По его словам, при росте зарплаты темпами выше инфляции целесообразно, как минимум, один месячный спред (в тот месяц, когда произошел такой рост) отправить в стратегическую копилку, а в последующие месяцы — за счет роста суммы и следования указанным выше правилам по процентам перечисления — удастся автоматически увеличить и перечисляемую сумму.

Экономист подчеркнул, что чем раньше начать копить себе на пенсию, тем больше средств удастся накопить.

«Поэтому, на мой взгляд, не стоит откладывать на завтра то, что нужно было начать делать еще вчера», — посоветовал Балынин.

Средняя пенсия россиян в январе с учетом индексации в 7,3% достигла 24 тыс. рублей. До 25 февраля выплаты повысят еще на 9,52% (и будет доплата за январь). Соответственно, средняя пенсия увеличится примерно до 25 тыс. рублей.

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