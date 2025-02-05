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В РФ предложили изменить правила вывоза порожних вагонов из портов

Минтранс планирует упростить перевозку пустых грузовых вагонов из портов
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Михаил Голенков/РИА Новости

В Минтрансе РФ предложили упростить перевозку пустых грузовых вагонов с припортовых станций, чтобы разгрузить и обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта и морских портов. Проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что правила перемещения порожних грузовых вагонов были утверждены в 2015 году. Согласно нормам, владельцы вагонов могут перевозить их с припортовых железнодорожных станций на станции, расположенные не далее чем в 1000 км от Дальнего Востока и 500 км в других регионах РФ.

Сегодня парк железнодорожных вагонов сети РЖД превышает 1,3 млн единиц, тогда как десять лет назад составлял 1,1 млн единиц. В результате количество вагонов, которые требуют вывоза с припортовых станций, увеличилось.

«Темпы приобретения грузовых вагонов ‎не учитывают общую емкость железнодорожных путей, что приводит ‎к невозможности эффективного распределения вагонного парка на сети железных дорог», — говорится в документе.

До этого газета «Известия» писала, что Россия испытывает нехватку вагонов и платформ для крупнотоннажных контейнеров, предназначенных для доставки грузов с Дальнего Востока.

Ранее в Приморье и КНДР решили возобновить поездки пассажирских поездов по железной дороге.

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