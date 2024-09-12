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Россия сталкивается с нехваткой вагонов для грузов с Дальнего Востока

«Известия»: в России не хватает вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока

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Shutterstock

Россия испытывает нехватку вагонов и платформ для крупнотоннажных контейнеров, предназначенных для доставки грузов с Дальнего Востока. Об этом со ссылкой на логистические компании сообщает газета «Известия».

По словам руководителя направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Ивана Захарченко, на Дальнем Востоке имеется острый дефицит платформ. Заторы уже вызвали рост ставок на доставку автотранспортом на 5% за месяц. Имеется риск того, что они возрастут за сентябрь еще на 5-7%.

Председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевич уточнил, что дефицит касается примерно всего подвижного состава, в том числе и вагонов для удобрений.

По данным компании FM Logistic, на которые ссылается газета, дефицит подвижного состава на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах отражается на увеличении сроков ожидания отгрузки импортных грузов из портов Дальнего Востока и с железнодорожных переходов в европейские регионы России.

Ранее в Приморье и КНДР решили возобновить поездки пассажирских поездов по железной дороге.

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