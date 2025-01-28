Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гренландия заинтересована в инвестициях США

Министр Натаниэльсен заявила о заинтересованности Гренландии в инвестициях США
close
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Гренландия заинтересована в инвестициях США в собственную экономику. Об этом в интервью журналу The American Conservative заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства острова Наая Натаниэльсен.

По ее словам, есть широкие возможности для американских инвестиций в Гренландию, как в горнодобывающем секторе, так и в других отраслях. Министр отметила, что в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, так как на острове имеются многие минералы, которые являются критически важными для Соединенных Штатов.

Она сказала, что отличной возможностью для американских технологических инвестиций мог бы стать развивающийся энергетический сектор, «не говоря уже об инфраструктуре и, возможно, обороне».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами