Гренландия заинтересована в инвестициях США в собственную экономику. Об этом в интервью журналу The American Conservative заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства острова Наая Натаниэльсен.

По ее словам, есть широкие возможности для американских инвестиций в Гренландию, как в горнодобывающем секторе, так и в других отраслях. Министр отметила, что в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, так как на острове имеются многие минералы, которые являются критически важными для Соединенных Штатов.

Она сказала, что отличной возможностью для американских технологических инвестиций мог бы стать развивающийся энергетический сектор, «не говоря уже об инфраструктуре и, возможно, обороне».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.