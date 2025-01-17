Американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии «совершенно бесполезны» и являются подарком для Кремля. С таким заявлением в интервью Der Spiegel выступил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Гренландия принадлежит Дании, государству НАТО и союзнику США. Все, что угрожает сплоченности стран НАТО, является подарком для Кремля. Поэтому такие заявления совершенно бесполезны», — сказал военный.

По словам Ходжеса, то, что говорит Трамп даже в шутку, вызывает фурор во всем мире. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем избранный президент перейдет из «режима избирательной кампании» в режим правительства.

Трамп продолжает настаивать на претензиях к Гренландии и угрожает Дании торговой войной. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с будущим американским лидером, состоявшегося 15 января.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о «геостратегических бонусах» для США при покупке Гренландии.