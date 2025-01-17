Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии

Генерал США Ходжес: риторика Трампа о Гренландии является подарком для Кремля
close
Jonathan Ernst/Reuters

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии «совершенно бесполезны» и являются подарком для Кремля. С таким заявлением в интервью Der Spiegel выступил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Гренландия принадлежит Дании, государству НАТО и союзнику США. Все, что угрожает сплоченности стран НАТО, является подарком для Кремля. Поэтому такие заявления совершенно бесполезны», — сказал военный.

По словам Ходжеса, то, что говорит Трамп даже в шутку, вызывает фурор во всем мире. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем избранный президент перейдет из «режима избирательной кампании» в режим правительства.

Трамп продолжает настаивать на претензиях к Гренландии и угрожает Дании торговой войной. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с будущим американским лидером, состоявшегося 15 января.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о «геостратегических бонусах» для США при покупке Гренландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами