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Названы средние траты россиян на празднование Нового года

ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года в среднем 64 тысячи рублей
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Средние траты жителей России на празднование Нового года составили рекордные 64 439 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В общей сложности на новогодний стол, досуг и подарки наши сограждане в среднем потратили рекордные 64 439 рублей при планируемых тратах в 62 655 рублей», — отметили аналитики.

В 2023 году респонденты потратили на праздник 38 493 рубля (планировали 37 668 рублей), а в 2022-м — 22 802 рубля (при планах в 15 830 рублей).

В 2024 году россияне больше всего потратили на подарки — 29 868 рублей. Чуть менее, 22 327 рублей, им стоил праздничный досуг. А новогодний стол обошелся в 12 244 рубля, говорится в исследовании.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос 10 января 2025 года, его участниками стали 1600 жителей страны старше 18 лет.

В начале декабря сообщалось, что большинство опрошенных россиян (72%) планировали сэкономить на новогодних праздниках. Из более чем 70% респондентов, которые хотели урезать траты, 23% собирались сэкономить на подарках себе, 19% — на поездках в другие города, 12% — на развлечениях (кафе, кинотеатры и музеи). Еще 10% планировали сэкономить на подарках друзьям и родным, а 8% — на праздничном столе, отмечалось в итогах опроса, проведенного Summit Group.

Ранее стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год.

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