Стало известно, сколько россиян экономят на праздновании Нового года

Большинство опрошенных россиян (72%) планируют сэкономить на новогодних праздниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Summit Group, имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

Не планируют экономить 28% респондентов.

Из более чем 70% респондентов, которые урежут траты, 23% сэкономят на подарках себе, 19% — на поездках в другие города, 12% — на развлечениях (кафе, кинотеатры и музеи). Еще 10% сэкономят на подарках друзьям и родным, а 8% — на праздничном столе.

32% респондентов отметили, что общая сумма трат в длинные новогодние праздники, на которую рассчитывают в их семье, может составить свыше 50 тыс. рублей. 21% назвал сумму от 31 тыс. до 50 тыс. рублей, а 29% — от 21 тыс. до 30 тыс. рублей. 17% планируют потратить менее 10 тыс. рублей.

При этом подавляющее количество респондентов (65%) планируют остаться на Новый год дома. В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

По результатам опроса финансового маркетплейса «Сравни», большинство россиян (82%) тратят зарплату на новогодний стол и подарки, а 11% респондентов отмечают Новый год в кредит.

Ранее стало известно, сколько россиян получат новогоднюю премию.