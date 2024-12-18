Стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год

Чуть менее трети опрошенных россиян — 30,3% — оценили сумму расходов на идеальный Новый год более чем в 300 тыс. рублей. Это следует из опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Только каждый пятый (19,4%) признался, что ему хватило бы 50 тыс. рублей. Еще 11,6% оценили бюджет идеального Нового года от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, и примерно столько же (12,9%) — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Четверти опрошенных (25,8%) для каникул мечты потребовалось бы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Подавляющее большинство опрошенных россиян (74,5%) собираются потратить на новогодний стол не более 50 тыс. рублей. Доля тех, кто намерен выложить более крупные суммы, распределилась следующим образом: 17,4% заявили, что выделят на праздники от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 4,5% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, и 2% — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Наконец, 1,3% респондентов отметили, что их праздничный бюджет превысит 300 тыс. рублей.

«Очевидно, из-за роста цен и общей макроэкономической ситуации многие люди намеренно ограничивают свои праздничные расходы. Например, подавляющее большинство (почти 92%) заявили, что планируют провести праздник дома в кругу семьи или друзей. Тогда как при неограниченных финансовых возможностях подобный вариант выбрали бы в два раза меньше опрошенных (46,2%), а 31% отправились бы в путешествие», — объяснили аналитики Webbankir разницу между тем, сколько люди хотели бы и сколько они реально готовы потратить на праздники.

Вместе с тем, по данным опроса, даже при ограниченном бюджете россияне ни за что не откажутся от подарков близким. Об этом заявили 47,1% опрошенных. Еще 41,3% не мыслят праздник без деликатесов на новогоднем столе. Далее с заметным отрывом следуют развлечения (кино, экскурсии, театры): на них не экономят 27,1% опрошенных. Наконец, поездки в новогодние каникулы являются обязательным атрибутом праздника для 24,5% респондентов. 19,4% считают, что нельзя пожертвовать подарком для себя, а 12,3% в любом случае намерены купить презенты друзьям и коллегам. Вопрос «От чего вы не откажетесь на Новый год ни при каких обстоятельствах, даже если ваш бюджет будет ограничен?» допускал одновременно несколько вариантов ответа.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян экономят на праздновании Нового года.