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Названы медики, зарплаты которых выросли в 2024 году

Минздрав сообщил, что зарплата медиков в России выросла в среднем на 12%
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Врачи скорой помощи по итогам 2024 года стали зарабатывать в среднем на 12% больше, чем в 2023 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение первого заместителя министра здравоохранения России Владимира Зеленского.

Кроме того, Зеленский отметил рост на 14% зарплат среднего медицинского персонала. По его словам, в целом на область «скорой помощи» власти выделят дополнительно 30 млрд рублей — объем увеличится со 185 до 215 млрд рублей.

В первой половине агентство РИА Новости со ссылкой на федеральный бюджет Социального фонда РФ на 2025 год написало, что с января заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены на 13,2%.

В конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что показатель инфляции в России с начала 2023 года к середине декабря превысил 9%.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают врачи в России.

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