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В России инфляция к середине декабря превысила 9%

Мишустин: инфляция в России к середине декабря превысила 9%
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Показатель инфляции в России с начала года к середине декабря превысил 9%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Правительство ведет системную работу по вызовам, связанным с инфляционным давлением на экономику», — заявил он.

По словам премьер-министра, были приняты меры по балансировке спроса и предложения во всех экономических отраслях. Кроме того, были открыты новые промышленные проекты для повышения производительности труда.

До этого президент России Владимир Путин в ходе этого же совещания назвал системными задачами властей сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. По его словам, на этом заседании обсудят подробно ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей экономики страны.

20 декабря Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив это достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

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