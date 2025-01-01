Зарплаты врачей, учителей, соцработников проиндексируют на 13,2% с 1 января

Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены на 13,2% с 1 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный бюджет Социального фонда РФ на 2025 год.

«Объем бюджетных ассигнований был уточнен: ...предусмотрен рост среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на 13,2% в 2025 году, на 10,2% в 2026 году и на 8,3% в 2027 году. С 1 января также будут проиндексированы бюджетные ассигнования для оплаты труда определенных категорий работников федеральных учреждений в сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки», — отмечается в документе.

Кроме того, зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесного хозяйства также увеличатся на 13,2%.

Индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.

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