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Зарплаты врачей, учителей, соцработников проиндексируют на 13,2% с 1 января

Заработные платы сотрудников бюджетной сферы проиндексируют на 13,2% с 1 января
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Мария Девахина/РИА Новости

Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены на 13,2% с 1 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный бюджет Социального фонда РФ на 2025 год.

«Объем бюджетных ассигнований был уточнен: ...предусмотрен рост среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на 13,2% в 2025 году, на 10,2% в 2026 году и на 8,3% в 2027 году. С 1 января также будут проиндексированы бюджетные ассигнования для оплаты труда определенных категорий работников федеральных учреждений в сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки», — отмечается в документе.

Кроме того, зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесного хозяйства также увеличатся на 13,2%.

Индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб также рассказала, что нндексация страховых пенсий по старости в 2025 году затронет приблизительно 7 миллионов работающих пенсионеров.

Ранее россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты.

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