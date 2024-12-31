Украинцев призвали экономить электричество на фоне дефицита энергии

На Украине энергетики призвали граждан экономить электричество из-за дефицита в энергосистеме. Об этом сообщает национальная энергокомпания «Укрэнерго», передает РИА Новости.

«Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. <…> Сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении.

В то же время Минэнерго Украины призывает граждан рационально использовать электроэнергию.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

После этого президент Владимир Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам». На этом фоне Галущенко обратился к энергокомиссару ЕС, где назвал возможный ответ Братиславы «грубым нарушением европейских регуляций».

Ранее Фицо ответил на обвинения Зеленского о поставках энергии.