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Премьер Словакии заявил о возможности остановки энергопоставок Украине

Фицо: Словакия рассмотрит возможность остановки энергопоставок Киеву
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — заявил он.

Фицо добавил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах. В результате прекращение поставок приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, указал премьер Словакии.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. Российский лидер отметил, что, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу». Также президент РФ напомнил, что контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с поставками газа в Словакию остается достаточно сложной. По словам пресс-секретаря российского президента, вопрос поставок топлива в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, эта ситуация требует повышенного внимания.

Ранее цены на газ подскочили в Европе после заявления Путина.

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