«Я не ваш слуга»: Фицо заявил Зеленскому, что он не обязан ему помогать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она прекратит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025-2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину, если Киев все-таки прекратит транспортировку российского газа в Европу.

«После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается во время отключений сети, либо договоримся о другом методе», — сказал Фицо.

Политик добавил, что за два года Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд, если российские поставки газа все-таки остановят.

«Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около €50 млрд, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще €70 млрд. Невероятных €120 млрд заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны», — подчеркнул премьер.

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Словакия будет недополучать по €500 млн в год при остановке поставок, уточнил Фицо. Потребности самой страны в газе на 2025 год обеспечены, а но Братислава не получит доход за обеспечение транзита.

«Когда на саммите в Брюсселе я сообщил это Зеленскому, он пришел с коррупционным предложением перед всеми премьерами и президентами стран Европейского союза. Мол, он Словакии даст эти €500 млн, конечно, не из украинских, а якобы из замороженных российских активов. Но это все с маленьким условием: мы поддержим вступление Украины в НАТО», — рассказал политик, заверив, что тут же отказал Зеленскому.

Фицо также отметил, что Украина в случае остановки транзита будет недополучать порядка €800 млн в год. Россия, по озвученным им данным, потеряет €2,5 млрд.

Кроме того, Фицо предупредил, что пользу от остановки поставок газа из России в Европу по украинской территории в первую очередь извлекут США.

«Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США», — сказал он, напомнив, что избранный американский лидер Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа.

Ранее Киев заявил, что прокачку топлива остановят 1 января 2025 года, после истечения контракта. По словам Фицо, украинская сторона готова продолжить поставки, только если ей гарантируют, что получатели не будут платить поставщику — России. Братислава в ответ предложила менять владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, однако президент Владимир Зеленский все равно не согласился на продолжение транзита. В Москве в свою очередь подчеркивают, что заключить новый контракт за несколько дней до Нового года уже точно не получится.

26 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу».

«Я не слуга»

В своем выступлении Фицо также обратился к Зеленскому и заявил, что «не является его слугой», а «помогать Киеву, ничего не ожидая взамен» — не его обязанность.

«Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — подчеркнул словацкий политик.

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Ранее Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии обратить внимание на взаимоотношения Фицо с Москвой. «Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но платит за них Словакия», — указал он.

«Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает украинский лидер.