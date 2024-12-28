Киев обратился к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине

Украинские власти обратились к энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) после того, как премьер Словакии Роберт Фицо допустил прекращение энергопоставок Киеву. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко в Telegram-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что действия Братиславы будут «грубым нарушением европейских регуляций», и сообщил, что Киев при необходимости заменит импорт из Словакии, так как страны-соседи готовы увеличить мощности своих поставок.

Накануне Фицо сообщил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву. После этого президент Владимир Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам».

Ранее Фицо ответил на обвинения Зеленского о поставках энергии.