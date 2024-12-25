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Госдумы обсудит новый метод для борьбы с мошенниками-кредиторами

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредита
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Shutterstock/fizkes

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о периоде охлаждения при выдаче кредита россиянам. Об этом в Telegram-канале пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита период охлаждения, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — пишет Володин.

По словам спикера Госдумы, это время россияне смогут потратить на то, чтобы более тщательно проанализировать необходимость полученных в кредит денег. Он добавил, что депутаты будут рассматривать этот законопроект в приоритетном порядке из-за нынешней волны мошенничеств.

До этого Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами объявил о разработке платформы по борьбе с клиент-дропами, или дропперами.

Ранее ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических call-центров в России.

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