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ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических call-центров в России

ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических кол-центров экс-главы МО Грузии

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла разоблачить сеть мошеннических кол-центров, действовавшую в интересах экс-главы Минобороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили, благодаря расследованию анонимных сообщений о якобы готовящихся терактах в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что по обвинению в этом преступлении был задержан генеральный директор московского филиала «Милтон» гражданин Израиля и Украины Якоб Кессельман. После его задержания удалось выявить и остальных организаторов преступного сообщества, включая Кезерашвили.

По данным ФСБ, на российской территории в прошлом году функционировали шесть кол-центров, в которых работали сотни операторов, набранных из числа иностранных обучающихся в вузах РФ студентов.

В ФСБ также сообщали, что эти кол-центры входили в состав международного преступного сообщества, который занимался под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины создали сеть курьеров-дропперов в России.

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