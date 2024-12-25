Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начнут контролировать денежные переводы граждан

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу по борьбе с дропперами
close
Depositphotos

Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами работает над разработкой платформы по борьбе с клиент-дропами или дропперами, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение главы службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли.

Речь идет о борьбе с мошенниками, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег либо совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций.

По словам Шабли, один мошенник открывает счета сразу во многих банках, в связи с этим возникает потребность как в централизации данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Вопрос о том, как это сделать, пока прорабатывается.

Во второй половине ноября правозащитник и специалист по мошенникам Екатерина Дуб в беседе с «Ридусом» прокомментировала участившиеся жалобы россиян в Центробанк на блокировку счетов. По ее словам, бум дроперства в России начался после того, как в феврале 2024 года регулятор лишил лицензии «Киви Банк».

Ранее ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических call-центров в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами