В России начнут контролировать денежные переводы граждан

Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами работает над разработкой платформы по борьбе с клиент-дропами или дропперами, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение главы службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли.

Речь идет о борьбе с мошенниками, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег либо совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций.

По словам Шабли, один мошенник открывает счета сразу во многих банках, в связи с этим возникает потребность как в централизации данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Вопрос о том, как это сделать, пока прорабатывается.

Во второй половине ноября правозащитник и специалист по мошенникам Екатерина Дуб в беседе с «Ридусом» прокомментировала участившиеся жалобы россиян в Центробанк на блокировку счетов. По ее словам, бум дроперства в России начался после того, как в феврале 2024 года регулятор лишил лицензии «Киви Банк».

Ранее ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических call-центров в России.