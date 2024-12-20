Стала известна сумма вложений России в американский госдолг

В октябре 2024 года Россия вложила в государственные облигации США $28 млн

Россия в октябре 2024 года нарастила объем вложений в американские государственные облигации до $28 млн, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные американского минфина.

Гособлигации — это долговые ценные бумаги, выпущенные (в данном случае правительством США) для финансирования своих операций. Когда Россия или любая другая страна покупает такие облигации, это считается вложением в госдолг.

Из вложенных Россией $28 млн на долгосрочные гособлигации пришлось $24 млн, на краткосрочные — $4 млн.

В сентябре Россия вложила в американские государственные бумаги $25 млн, в августе — в $24 млн. В июле этот показатель также составлял $24 млн, в июне — $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн.

В ноябре государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. Издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса прогнозировало, что этот показатель в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

Ранее Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме.