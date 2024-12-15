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Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме

Маск: США ждут серьезные проблемы из-за дефицита бюджета

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты ждут неприятности, если правительство страны не сможет сократить дефицит бюджета. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

Он сравнил существующую ситуацию с человеком, который угодил в слишком большие долги.

6 декабря Маск заявил, что США обанкротятся и не смогут оплачивать даже базовые услуги, если не остановят рост госдолга.

Как спрогнозировал Международный валютный фонд, объем американского госдолга к концу нынешнего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году — если не предпринимать никаких действий, дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

С момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года по настоящее время госдолг страны увеличился с $28 трлн до $36 трлн.

В ноябре газета Global Times написала, что ускоренный рост государственного долга США может создать крупные проблемы для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран.

Ранее США предрекли остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа.

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