Госдолгу США предрекли рост до небывалых $54 трлн

Государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Об этом пишет Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса.

Если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус США на мировой арене, отмечает издание.

«Финансовые перспективы США более опасны и пугающи, чем когда-либо. Угроза нависла над нашей экономикой и следующим поколением. Это не то будущее, которое мы хотели бы», — заявил генеральный директор Фонда Питера Петерсона Майкл А. Петерсон.

Этим летом американский госдолг впервые в истории превысил отметку в $35 трлн, что составляет около трети общего мирового долга. Экономисты допускают, что экономика США может сползти в рецессию до конца 2024 года.

Ранее минфин США отчитался о росте дефицита бюджета.