Глава ВТБ отверг слухи о возможной заморозке вкладов

Глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи, согласно которым банковские вклады россиян могут быть заморожены. Об этом банкир заявил на полях 17-го Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

«Я считаю, что это чушь», — сказал глава банка, отвечая на вопрос о вероятной заморозке банковских вкладов.

До этого ряд Telegram-каналов сообщил, что в России могут заморозить банковские вклады граждан. Как утверждалось, подобная мера необходима для сдерживания инфляции.

В ноябре глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не обсуждает сценарии возможной заморозки вкладов в банках. По ее словам, подобные слухи являются «бессмыслицей».

Также Набиуллина заявила, что экономика России находится на переломной точке. Глава ЦБ отметила, что регулятор вынужден вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы «недуг» высокой инфляции в стране не стал хроническим.

Ранее экономист заявил о доверии россиян к отечественной банковской системе.