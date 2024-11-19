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Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках

Набиуллина заявила, что ЦБ не обсуждает сценарии заморозки вкладов в банках

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Банк России

Центральный банк России не обсуждает сценарии возможной заморозки вкладов в банках. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина заявила, что экономика России находится на переломной точке. Глава ЦБ отметила, что регулятор вынужден вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы «недуг» высокой инфляции в стране не стал хроническим.

Накануне Центральный банк России заявил о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции. В публикации регулятора отмечалось, что подобный процесс может снизить инфляционные ожидания, а также создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.

Ранее в Центробанке рассказали, когда может начаться снижение ключевой ставки.

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