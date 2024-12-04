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Экономист заявил о доверии россиян к отечественной банковской системе

Экономист Беляев: россияне доверяют отечественной банковской системе

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Depositphotos

Россияне доверяют отечественной банковской системе, поэтому в стране наблюдается рост количества депозитов. Об этом в интервью «Ридусу» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, в РФ происходит смещение накоплений граждан из наличной денежной формы в безналичную.

«Это вполне естественно, поскольку проценты по банковским вкладам сейчас высокие. Граждане считают банковскую систему страны и российский рубль очень надежными. В противном случае была бы заметна тенденция перемещения рубля в иностранную валюту или какие-то товарно-материальные ценности. Например, люди начали бы скупать золото», — сказал Беляев.

Он добавил, что россияне вряд-ли что-то потеряют, открывая банковские вклады вместо перевода сбережений в доллары или евро.

Экономист, эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев до этого рассказал о выгодной тактике при открытии банковских вкладов.

В 2025 году, по его словам, ожидается очередной рост ключевой ставки Банка России, вслед за которой поднимутся и ставки по депозитам. Поэтому в декабре выгоднее всего открывать вклады на срок, не превышающий трех месяцев. Сбережения при этом лучше делать на две части.

Ранее стало известно, какой будет ставка по вкладам в 2025 году.

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