Набиуллина заявила о переломной точке для экономики России

Экономика России находится на переломной точке. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции в стране.

Набиуллина отметила, что Банк России вынужден вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы недуг высокой инфляции в России не стал хроническим.

По итогам октябрьского заседания Совет директоров Центрального банка РФ третий раз подряд повысил ключевую ставку, причем разом на 200 базисных пунктов, до 21%. Это максимум за 22 года. Решение ЦБ стало неожиданно жестким, большинство участников финансового рынка ожидали повышения ставки до 20%. На этом фоне максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков обновили рекорд, достигнув 20,91%.

Ранее россиянам раскрыли, в чем подвох высокой «приветственной» ставки по счетам.