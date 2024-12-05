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Сечин назвал мировую энергетику инструментом войны

Сечин: мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны

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Maxim Shemetov/Reuters

Мировая энергетика на сегодняшний день превратилась в одну из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава энергетической компании «Роснефть» Игорь Сечин.

По его словам, война ведется по всему миру, где-то горячая, где-то гибридная. Последняя, подчеркнул Сечин, происходит, в том числе в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры.

«К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны», — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме.

В июне Сечин сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что отношения между Москвой и Пекином развиваются в русле всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Тогда же глава «Роснефти» заявил, что происходящие изменения в мировой экономике и политике ведут к снижению роли доллара США в мировой торговле.

Ранее Центробанк оценил риски для России из-за падения цен на нефть.

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