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Сечин заявил о снижении роли доллара США в мировой торговле

Игорь Сечин призвал создать инфраструктуру для увеличения расчетов в нацвалютах

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FOTOGRIN/Shutterstock

Происходящие сегодня изменения в мировой экономике и политике ведут к снижению роли доллара США в мировой торговле, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава компании призвал к созданию необходимой инфраструктуры для дальнейшего расширения использования национальных валют в торговле между странами.

Также он отметил успехи Китая в использовании юаня. Он напомнил о том, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.

Кроме того, юань впервые обогнал доллар США в международных расчетах Китая. Его доля сейчас достигает 53%, уточнил Сечин.

По мнению главы «Роснефти», показательна и динамика российско-китайских взаиморасчетов.

Он уточнил, что значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили России и Китаю оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%.

Сечин убежден, что для расширения использования нацвалют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями.

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