Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках дронов

Гладков: четыре человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Четыре человека пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали. На месте атаки также повреждены коммерческий объект и пять автомобилей.

В поселке Красный Пахарь БПЛА атаковал грузовой автомобиль, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и спины.

Кроме того, дрон ударил по автомобилю в селе Беленькое. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу Белгорода. Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Накануне в результате атаки украинских дронов в порту Тамань были повреждены два пирса, два танкера и один из подводящих трубопроводов. Кроме того, при падении обломков сбитых БПЛА пострадали два резервуара на территории гавани.

Ранее в Курской области 5 тыс. жителей остались без света после атаки дрона.