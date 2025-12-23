Группа детей едва не замерзла в Башкирии из-за сломавшейся Газели

В Башкирии автоинспекторы помогли водителю сломавшегося на трассе автобуса, который перевозил детей, сообщает Telegram-канал «Новости Госавтоинспекции».

«На 1424 км федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Чишминского района произошла поломка автобуса, следовавшего по маршруту «Бирск – Туймазы». В салоне находились 19 человек, в том числе 16 детей в возрасте 14-15 лет, возвращавшихся со спортивных соревнований. Для оказания помощи детям незамедлительно выехал экипаж ДПС, также на место были направлены сотрудники МЧС», — сообщает канал.

Судя по фото, детей перевозил автомобиль Газель нового поколения.

Отмечается, что техническую неисправность автобуса удалось устранить на месте, но из-за плохих погодных условий автобус с пассажиров сопроводили в ближайшую гостиницу. Сейчас автобус доехал до места назначения.

