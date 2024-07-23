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Сечин рассказал об оценке Путиным уровня энергетического сотрудничества РФ с Китаем

Путин назвал объем поставок российских энергоресурсов в Китай рекордным

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Отношения между Россией и Китаем развиваются в русле всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ), которое зачитал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности», — отмечается в послании главы государства.

Президент РФ подчеркнул, что важнейшую роль в обеспечении кооперации между Россией и КНР играет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум.

Приветствие председателя КНР Си Цзиньпиня зачитал вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян.

В нем подчеркивается, что двустороннее сотрудничество в энергетической сфере приобретает зрелый, устойчивый и прочный характер, приносит реально ощутимую пользу народам двух стран.

«На новой исторической отправной точке китайская сторона готова вместе с российскими коллегами и дальше продвигать взаимовыгодное энергетическое взаимодействие, обеспечивать стабильность и прочность цепочек производства и поставок в области энергетики, вносить свою лепту в более динамичное, зеленое и здоровое развитие глобальной энергетической индустрии», — заявил в приветствии Си Цзиньпин.

Как отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин, компании, которые участвуют в РКЭБФ, обеспечивают до 40% торговли между Россией и Китаем.

При этом в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает более 70%, уточнил Сечин.

Он напомнил о том, что в этом году отмечается 75 лет со дня образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«За три четверти века в отношениях между нашими странами были разные периоды, но, как неоднократно подчеркивали наши лидеры, сегодня они находятся на беспрецедентно высоком уровне», — констатировал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» уточнил, что только за 2023 год товарооборот РФ и КНР вырос на 26% и достиг 240 млрд долларов.

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года.

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