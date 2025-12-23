На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу в зоне СВО

МО РФ: российские силы ПВО сбили авиационную бомбу в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, силы ПВО сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за два часа уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Воронежской областями.

За минувшую ночь над регионами России было сбито 29 украинских дронов.

Российские военные уничтожили 14 беспилотников над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

