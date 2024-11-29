Центробанк оценил риски для России из-за падения цен на нефть

Если цены на нефть опустятся ниже заложенной в бюджет цены в $60 за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

В ЦБ подчеркнули, что в настоящее время ценовая политика на нефть не создает рисков для финансовой стабильности России.

Как следует из обзора Центробанка, в результате возросших опасений по поводу замедления глобального роста цена на нефть марки Brent в сентябре текущего года опускалась ниже отметки в $70 за баррель. В свою очередь цена Urals — до $64 за баррель. Банк России отмечает, что позже цены на нефть повысились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Среди прочего ЦБ отметил, что цены на другие товары российского экспорта, такие как природный газ, уголь, различные металлы и удобрения, также находятся на комфортных уровнях. При этом Банк РФ отмечает, что они снизились относительно среднего значения в 2021-2023 годах.

Как следует из обзора Центробанка, их снижение может отрицательно сказаться на доходах компаний-экспортеров в случае, если произойдет реализация более существенных рисков для глобальной экономики.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан напомнил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. К этим факторам, по словам главы государства, относятся в том числе цены на нефть, а также платежи в бюджет. Путин заверил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.

Ранее Центробанк установил курс доллара выше 109 рублей.