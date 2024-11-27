Европейский суд повторно отклонил иск Nord Stream 2 по поводу газовой директивы ЕС

Суд ЕС повторно отклонил иск Nord Stream 2 об обжаловании газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что газовая директива ЕС вступила в силу в 2019 году. Согласно документу, операторы газовых магистралей должны выделить на уровне собственности операции по транспорту, внедрить недискриминационный порядок доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе опубликованных тарифов.

Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 по поводу директивы в 2020 году, а в 2022 году частично признал его допустимым.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков удивился решению ФРГ не использовать газопровод «Северный поток — 2».

По словам представителя Кремля, «можно только недоумевать», почему власти Германии не руководствуются «чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности» для своей промышленности и «в конце концов для своих граждан». Песков добавил, что официальный Берлин «предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников».

Ранее в Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».