В Кремле прокомментировали решение ФРГ не использовать «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков удивился решению ФРГ не использовать газопровод «Северный поток — 2». Его слова передает РИА Новости.

«Можно только недоумевать, почему ... руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов для своих граждан, и предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников», — ответил Песков на вопрос журналиста.

До этого Песков заявил во время брифинга, что не слышал о желании «Газпрома» выставить газопровод «Северный поток — 2» на торги и кому-либо продать объект.

Песков добавил, что в настоящее время «Северный поток — 2» не нуждается в восстановлении, он может быть запущен в любой момент. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, правительству Германии это не интересно.

Ранее в Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».