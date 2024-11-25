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В Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков»

Движение Stoppt die Sanktionen потребовало компенсацию от Украины за подрыв «СП»

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RTL

Ответственность украинских спецслужб за подрыв «Северных потоков» очевидна, поэтому Киев должен компенсировать Берлину нанесенный ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление германского движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»).

«Ответственность за эту террористическую атаку, несомненно, лежит на украинском правительстве и украинской разведывательной службе», — говорится в сообщении.

В заявлении указали, что Украина атаковала экономические основы Германии. Общественники напомнили, что бывший офицер украинской разведки признался в уничтожении трубопроводов, чтобы уничтожить российский источник дохода. По их мнению, настоящими инициаторами теракта являются США, которые являются «главными бенефициарами уничтожения трубопроводов».

Накануне депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил в разговоре с ТАСС, что необходимо восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков».

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