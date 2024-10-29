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В Аргентине из-за экономии перестали печатать деньги

В Аргентине из-за высокой стоимости прекратили печатать банкноты

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Marcos Brindicci/Reuters

Центральный банк Аргентины из-за высокой стоимости отказался от выпуска банкнот номиналом 1000 ($0,98) и 2000 ($1,9) песо. Об этом сообщает аргентинское издание Nacion.

По имеющимся сведениям, Центробанк разорвал уже имевшийся контракт на выпуск банкнот с национальным монетным двором. Его сотрудники отправлены в вынужденный отпуск. Источник газеты объяснил такое решение достаточным количеством в стране банкнот в 1000 и 200 песо, а также высокими расходами на их печатание.

Потребность же в более крупных банкнотах Аргентина удовлетворит за счет их поставок из Китая. Так, к концу года в страну прибудут напечатанные в КНР банкноты номиналом в 20 000 песо ($19,6). Их выпуск обошелся Аргентине в два раза дешевле, чем на собственном монетном дворе.

22 октября сообщалось, что аргентинские власти ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур.

Ранее парламент Аргентины одобрил пакет реформ президента Милея.

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