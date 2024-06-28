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Парламент Аргентины одобрил пакет реформ президента Милея

Обе палаты парламента Аргентины утвердили пакет реформ президента Милея

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Marcos Brindicci/Reuters

После долгих дебатов нижняя палата аргентинского парламента одобрила пакет реформ президента страны Хавьера Милея. Две недели назад аналогичные действия уже предпринял сенат страны, сообщает РИА Новости.

Непосредственное обсуждение в Палате депутатов Национального конгресса Аргентины заняло 13 часов, а предварительная работа — несколько месяцев. В итоге «Закон об основах и исходных положениях для свободы аргентинцев» был одобрен 147 голосами «за» при 107 головах «против» и двух воздержавшихся.

Представитель парламентского блока коалиции «Свобода наступает» Габриэль Борнолони назвал случившееся «историческим днем» и заявил, что парламентарии «собираются предоставить президенту Милею инструменты для движения страны вперед».

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины в ноябре 2023 года. Вскоре после этого он подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики Аргентины. Они прописывают отмену регулирования цен, новый режим привлечения иностранных инвестиций, возможность приватизации госкомпаний, изменение налоговой политики, трудовых отношений и ряд других позиций. В ходе рассмотрения их в парламенте для утверждения в качестве законодательных инициатив некоторые положения указа подверглись существенной корректировке.

22 июня сообщалось, что из-за высокой инфляции и снижения доходов населения в Аргентине упало потребление мяса.

Ранее посол Феоктистов объяснил отношение России к новой политике Аргентины.

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