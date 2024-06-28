Парламент Аргентины одобрил пакет реформ президента Милея

После долгих дебатов нижняя палата аргентинского парламента одобрила пакет реформ президента страны Хавьера Милея. Две недели назад аналогичные действия уже предпринял сенат страны, сообщает РИА Новости.

Непосредственное обсуждение в Палате депутатов Национального конгресса Аргентины заняло 13 часов, а предварительная работа — несколько месяцев. В итоге «Закон об основах и исходных положениях для свободы аргентинцев» был одобрен 147 голосами «за» при 107 головах «против» и двух воздержавшихся.

Представитель парламентского блока коалиции «Свобода наступает» Габриэль Борнолони назвал случившееся «историческим днем» и заявил, что парламентарии «собираются предоставить президенту Милею инструменты для движения страны вперед».

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины в ноябре 2023 года. Вскоре после этого он подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики Аргентины. Они прописывают отмену регулирования цен, новый режим привлечения иностранных инвестиций, возможность приватизации госкомпаний, изменение налоговой политики, трудовых отношений и ряд других позиций. В ходе рассмотрения их в парламенте для утверждения в качестве законодательных инициатив некоторые положения указа подверглись существенной корректировке.

22 июня сообщалось, что из-за высокой инфляции и снижения доходов населения в Аргентине упало потребление мяса.

Ранее посол Феоктистов объяснил отношение России к новой политике Аргентины.