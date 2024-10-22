В Аргентине распустили налоговую службу

Аргентинские власти ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Об этом, ссылаясь на пресс-службу президента Аргентины, сообщает РИА Новости.

Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур. Вместо ликвидированного ведомства будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой. С целью экономии бюджета планируется сократить около трех тысяч сотрудников.

Власти рассчитывают, что создание новой структуры позволит повысить профессиональный уровень сотрудников и уменьшить коррупцию.

Президент Аргентины Хавьер Милей в начале октября заявил, что правительство страны пока не считает своевременным снимать действующие с 2019 года валютные ограничения.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне.

Ранее парламент Аргентины одобрил пакет реформ президента Милея.