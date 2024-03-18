Крымский и севастопольский бизнес получил свыше 35 млрд рублей поддержки с 2020 года

Малые и средние предприятия Крыма и Севастополя в рамках Национальной гарантийной системы в период с 2020 по 2024 годы получили 35,1 млрд рублей в качестве финансовой поддержки. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что на текущий момент малый и средний бизнес Крыма и Севастополя интегрирован в экономику России.

«Предприниматели этих регионов активно используют государственные меры поддержки для развития. Получателями поддержки стали суммарно более 3 тыс. предприятий и ведущих свой бизнес в режиме налога на профессиональный доход. Мы продолжаем развивать наши инструменты поддержки с тем, чтобы расширить охват мер и повысить эффективность их использования», — отметил Исаевич.

Среди отраслей, в которые в рамках НГС было вложено наибольшее количество финансовых средств, выделяются строительство, торговля и обрабатывающие производства. Суммарно в эти сектора было направлено 23,9 млрд рублей. Кроме того, важными отраслями, получившими значительную поддержку, оказались сельское хозяйство и научная деятельность с общим объемом финансирования в 4 млрд рублей. На остальные отрасли пришлось более 7,3 млрд рублей, которые получили 785 предприятий.

Отмечается, что поддержка бизнеса в Крыму и Севастополе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и средне предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, в этом году в рамках господдержки предпринимателей Крыма и Севастополя Корпорация МСП выделила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска. В первом полугодии 2024 года МСП этих двух субъектов РФ смогут привлечь под «зонтичные» поручительства не менее 8 млрд рублей.