Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крымский и севастопольский бизнес получил свыше 35 млрд рублей поддержки с 2020 года

Глава Корпорации МСП Исаевич: бизнес Крыма и Севастополя интегрирован в экономику

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Малые и средние предприятия Крыма и Севастополя в рамках Национальной гарантийной системы в период с 2020 по 2024 годы получили 35,1 млрд рублей в качестве финансовой поддержки. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что на текущий момент малый и средний бизнес Крыма и Севастополя интегрирован в экономику России.

«Предприниматели этих регионов активно используют государственные меры поддержки для развития. Получателями поддержки стали суммарно более 3 тыс. предприятий и ведущих свой бизнес в режиме налога на профессиональный доход. Мы продолжаем развивать наши инструменты поддержки с тем, чтобы расширить охват мер и повысить эффективность их использования», — отметил Исаевич.

Среди отраслей, в которые в рамках НГС было вложено наибольшее количество финансовых средств, выделяются строительство, торговля и обрабатывающие производства. Суммарно в эти сектора было направлено 23,9 млрд рублей. Кроме того, важными отраслями, получившими значительную поддержку, оказались сельское хозяйство и научная деятельность с общим объемом финансирования в 4 млрд рублей. На остальные отрасли пришлось более 7,3 млрд рублей, которые получили 785 предприятий.

Отмечается, что поддержка бизнеса в Крыму и Севастополе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и средне предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, в этом году в рамках господдержки предпринимателей Крыма и Севастополя Корпорация МСП выделила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска. В первом полугодии 2024 года МСП этих двух субъектов РФ смогут привлечь под «зонтичные» поручительства не менее 8 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами