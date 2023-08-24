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Путин заявил об успехах России по части поставок зерна в Африку

Путин: РФ решает вопрос о бесплатных поставках зерна в Африку вопреки санкциям

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ организует бесплатные поставки зерна в Африку, несмотря на различные преграды и санкции, передает ТАСС.

По словам российского лидера, в ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и бесплатно его доставит.

Соответствующие договоренности между российской стороной и африканскими государствами были достигнуты в ходе саммита Россия — Африка, прошедшего 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

Путин указал, что переговоры по этим направлениям завершаются.

«Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», — сказал Путин на встрече в рамках саммита БРИКС.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

22 августа Путин заявлял, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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