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Названы темы, которые обсудили Путин и Эрдоган по телефону

Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономические связи РФ и Турции

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Umit Bektas/Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом темы, связанные с торгово-экономическими связями, стратегическими проектами в энергетической сфере, а также сотрудничество в туристической отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнерства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики...» — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что Путин и Эрдоган позитивно оценили устойчивый рост товарооборота, по итогам прошлого года увеличившийся почти в два раза.

Кроме того, Эрдоган поблагодарил российского главу государства за помощь Москвы в тушении лесных пожаров на территории Турции.

Путин и Эрдоган условились и дальше поддерживать контакты между Москвой и Анкарой на различных уровнях.

До этого канцелярия Эрдогана сообщила про договоренность с Путиным о приезде в Турцию.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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