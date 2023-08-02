Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию

Президент России Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию

close
100%
РИА «Новости»

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону и достигли договоренности о визите лидера РФ в Турцию. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана, передает РИА Новости.

Как отмечается, президент Турции заявил Путину, что турецкая сторона продолжит прикладывать интенсивные усилия с целью возобновления зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин говорил по телефону с Эрдоганом. По его словам, Кремль по итогам разговора глав государств опубликует пресс-релиз.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка президент России рассказал, что договаривался с турецким коллегой о встрече либо в России, либо в Турции. По словам российского лидера, Эрдоган приглашал его совершить визит в Турцию до выборов в этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита Путина.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях