Путин и Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону и достигли договоренности о визите лидера РФ в Турцию. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана, передает РИА Новости.

Как отмечается, президент Турции заявил Путину, что турецкая сторона продолжит прикладывать интенсивные усилия с целью возобновления зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин говорил по телефону с Эрдоганом. По его словам, Кремль по итогам разговора глав государств опубликует пресс-релиз.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка президент России рассказал, что договаривался с турецким коллегой о встрече либо в России, либо в Турции. По словам российского лидера, Эрдоган приглашал его совершить визит в Турцию до выборов в этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита Путина.

Ранее в Совфеде Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.