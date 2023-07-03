Стало известно о замедлении инфляции в России

Инфляция в России начала замедляться, и сейчас она находится на уровне 3,2%. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«После роста потребительских цен в марте — апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета по бюджету в Госдуме.

Ранее аналогичную оценку темпам роста потребительских цен дал Росстат. В период с 19 по 26 июня этот показатель вырос на 0,2% — c 3%, следует из оценки ведомства.

30 июня «Интерфакс», ссылаясь на прогноз директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилла Тремасова, сообщил, что в третьем квартале 2023 года рост потребительских цен на внутреннем рынке России в годовом выражении окажется выше целевого уровня 4%.

В этом году в России дважды была зафиксирована продуктовая дефляция. Согласно расчетам РИА Новости, Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по итогам мая. Показатель упал на рекордные 1,12% в годовом выражении. Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая текущего года всего лишь дважды в истории — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.