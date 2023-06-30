СМИ сообщают, что Япония планирует покрыть долги Украины

Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции группы Всемирного банка.

«В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи», - заявил собеседник агентства.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с февраля прошлого года Киев получил более $22 млрд финансовой помощи от Всемирного банка.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных средств.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.