В Госдуме предложили оценивать зарплаты бюджетников объективнее

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что для более объективной оценки ситуации с зарплатами работников бюджетных учреждений не надо брать в расчет руководство и их доходы. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 14 июня, прошло пленарное заседание с участием министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым.

«Чтобы объективно оценивать ситуацию с зарплатами, начните ее считать без учета руководителей бюджетных учреждений», — добавил спикер российского парламента.

Также Володин подчеркнул, что вопрос с доходами педагогов и уровнем средней зарплаты уже стоит на контроле.

В качестве примера уровня разрыва зарплат он привел иерархию в больнице.

«Учитывая, что главный врач или директор школы получает в разы больше, чем обычный врач, ясно, что такая же разница есть у завотделением в больнице и у завуча школы, но все это за счет общего фонда оплаты», — уверен парламентарий.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о возможности начислять зарплаты бюджетникам в цифровых рублях.